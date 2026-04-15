Tumore alla tiroide la scoperta dei ricercatori dell' Università di Perugia

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Perugia ha condotto uno studio sul tumore alla tiroide. La ricerca è stata coordinata dal professor Efisio Puxeddu e coinvolge i dottori Silvia Morelli, Edoardo Talpacci, Chiara Ingriccini e Antonella Ferrieri. Il team lavora presso la sezione di Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. La scoperta si inserisce nel quadro delle attività di analisi sui tumori tiroidei condotte dall’ateneo.

Il gruppo di ricerca per i tumori tiroidei diretto dal professor Efisio Puxeddu e composto dai dottori Silvia Morelli, Edoardo Talpacci, Chiara Ingriccini e Antonella Ferrieri, della sezione di Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leucemia, la scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaL'ateneo: “Questa scoperta rappresenta un passo avanti fondamentale verso diagnosi sempre più precise e lo sviluppo di terapie mirate” Identificata... Leggi anche: Leucemia, la nuova scoperta dei ricercatori dell'Università di Perugia Approfondimenti e contenuti Prevenzione tiroidea gratuita: l'iniziativa di Afas e La Lumaca onlus a PilaAfas, in collaborazione con l’associazione La Lumaca onlus (associazione pazienti umbri affetti da tumore tiroideo), organizza per la giornata di sabato 11 aprile una giornata dedicata alla ... perugiatoday.it Tumori, nasce la Lilt provinciale di PerugiaDopo anni di assenza torna a radicarsi nel territorio perugino la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Con la nascita della Lilt provinciale di Perugia prende ufficialmente avvio una nuova rete ... ansa.it