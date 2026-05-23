Salute mentale in 7 mosse | piccole grandi abitudini suggerite dalla scienza

È stato presentato un metodo in sette passaggi per migliorare la salute mentale, basato su abitudini supportate dalla ricerca scientifica. Le indicazioni si concentrano su mantenere continuità, sicurezza, ritmo e connessione nel quotidiano. Le sette mosse comprendono pratiche come l’organizzazione della giornata, l’attenzione alle relazioni e la cura del sonno. Il metodo mira a favorire il benessere mentale attraverso piccoli cambiamenti pratici e costanti.

Il sonno è una delle variabili più forti associate all’equilibrio emotivo. La scienza ha dimostrato che qualità e durata influenzano direttamente l’umore nei giorni successivi. Le ricerche del 2026 indicano che aiutano soprattutto: orari di sonno stabili riduzione degli schermi la sera esposizione alla luce naturale al mattino almeno 7 ore di sonno Non serve allenarsi duramente ogni giorno, ma praticare attività fisica. Questo riduce ansia e depressione in modo significativo. Può risultare utile anche cercare di eliminare la sedia per almeno 30 minuti al giorno, preferendo camminare, ad esempio, durante una call. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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