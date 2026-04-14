Dal 15 al 22 aprile, la provincia di Arezzo ospiterà la terza edizione del Festival della salute mentale, evento che coinvolge la comunità in una serie di iniziative dedicate al benessere psicologico. Durante la settimana, il territorio si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto con esposizioni, incontri e performance che uniscono arte e scienza per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale.

Dal 15 al 22 aprile, la provincia di Arezzo si trasformerà in un vasto laboratorio a cielo aperto per la riflessione sul benessere psicologico attraverso la terza edizione del Festival della salute mentale. L’iniziativa, che vede la collaborazione sinergica tra l’Università di Siena e l’Usl Toscana sud est, espanderà i propri confini geografici coinvolgendo non solo Arezzo e il Valdarno, ma anche le comunità del Casentino, grazie al supporto dell’Unione dei Comuni montani del Casentino, dei comuni di Bibbiena e Subbiano e dell’Ufficio scolastico regionale. Il programma si presenta estremamente variegato, intrecciando momenti di alta cultura con attività pratiche e sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo si accende: il Festival della salute mentale unisce arte e scienza

Si apre il Festival della salute mentaleArezzo, 14 aprile 2026 – Una settimana ricca di appuntamenti tra incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni e...

Bellezza come cura: la scienza conferma il potere terapeutico di arte, musica e cultura sulla salute mentale.La bellezza, da sempre oggetto di contemplazione e ispirazione, si rivela oggi un potente strumento terapeutico.