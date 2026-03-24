L e recenti notizie che arrivano dai mercati internazionali non lasciano spazio a troppe interpretazioni: il mondo si trova di fronte a una tempesta energetica senza precedenti. Tra le tensioni in Iran e i danni strutturali che hanno colpito le forniture, il rischio che petrolio e gas diventino beni scarsi non è più uno scenario da film distopico, ma una realtà con cui fare i conti. In questo contesto di incertezza, l’Agenzia Internazionale per l’Energia ha deciso di tracciare una rotta per evitare il peggio. Non si tratta solo di grandi manovre politiche, ma di un vero e proprio “manuale di sopravvivenza” per consumare meno gas, fatto di scelte quotidiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Piccole abitudini e nuove tecnologie possono fare la differenza in bolletta. Dalla manutenzione della caldaia all'uso di piani a induzione, ecco come ottimizzare l'energia domestica

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