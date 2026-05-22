Sabotaggio al comizio di Strianese a San Valentino | rotto il contatore gli elettori illuminano la piazza con i cellulari
Durante un comizio in una via della città, il contatore dell’energia elettrica è stato trovato rotto, causando un blackout temporaneo. Di fronte alla mancanza di corrente, gli elettori hanno acceso i loro cellulari e illuminato la piazza con le luci delle fotocamere e delle torce. L’evento si è svolto giovedì sera e si è verificato in un momento di discussione pubblica, attirando l’attenzione dei presenti. Nessuna persona è stata identificata o coinvolta ufficialmente nell’atto di sabotaggio.
A qualcuno dà fastidio che parliamo con la gente. Giovedì sera in Via Sculia, per il comizio, abbiamo trovato il contatore rotto. Che caso. È tutto in mano a vigili e carabinieri. Noi non ci fermiamo. Comizio confermato: più provano a spegnerci, più facciamo rumore.Lo ha scritto ieri il candidato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Ultimi comizi a Marcianise: Velardi chiude in piazza Municipio, Iodice saluta gli elettori con Ivan GranatinoSi chiude con i comizi, da una parte e dall’altra, la campagna elettorale di Marcianise.
Finisce con l'auto contro un contatore: fuga di gas a San MiniatoIntervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas sabato mattina, 28 marzo, in piazza Grifoni a San Miniato.