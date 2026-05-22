Sabotaggio al comizio di Strianese a San Valentino | rotto il contatore gli elettori illuminano la piazza con i cellulari

Durante un comizio in una via della città, il contatore dell’energia elettrica è stato trovato rotto, causando un blackout temporaneo. Di fronte alla mancanza di corrente, gli elettori hanno acceso i loro cellulari e illuminato la piazza con le luci delle fotocamere e delle torce. L’evento si è svolto giovedì sera e si è verificato in un momento di discussione pubblica, attirando l’attenzione dei presenti. Nessuna persona è stata identificata o coinvolta ufficialmente nell’atto di sabotaggio.

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