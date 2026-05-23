Un giovane ha dichiarato che i genitori hanno fatto molti sacrifici per permettergli di studiare, ma lui afferma di aver fallito e di non aver realizzato nulla. La testimonianza è stata rilasciata a Modena, il 23 maggio 2026. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o altre persone coinvolte.

Modena, 23 maggio 2026 – “Hanno fatto tanti sacrifici per farmi studiare, ma io ho fallito, non sono riuscito a realizzarmi. Non ho fatto niente di buono. Non me lo hanno fatto fare” riferendosi a chi lo avrebbe respinto. E poi questa frase che racchiude l ’ansia di un riscatto sociale mancato. “Io sono italiano, ma i miei genitori sono stranieri ”. Ieri mattina, nel secondo incontro in carcere con il proprio avvocato Fausto Gianelli, Salim El Koudri ha ribadito il proprio senso di rabbia per quel posto di lavoro che non è riuscito a trovare. Non è chiaro, ora – forse all’esito delle indagini potrà trovare il giusto significato – se il sottolineare di essere italiano fosse legato ad un sentimento di frustrazione per un Paese, il nostro, che forse non ha saputo – a suo dire – fornirgli la professione auspicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salim e il rapporto coi genitori: “Tanti sacrifici per farmi studiare, ma io non ho fatto niente di buono”

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Solidarietà all'avvocato Fausto Gianelli, il quale in rispetto della Costituzione e dello stato di diritto ha preso la difesa di Salim El Koudri, autore della tentata strage di Modena e per questo da giorni viene insultato e linciato dalla teppa razzista e fascista.? x.com

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