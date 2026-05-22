Salim El Koudri, nato in Italia, ha affermato di essere italiano e di aver studiato grazie ai sacrifici dei suoi genitori. Attualmente, si trova sotto terapia con sedativi mentre chiede informazioni sui feriti coinvolti in un incidente. La sua dichiarazione mette in evidenza l’origine italiana e il legame con il Paese. La situazione rimane sotto osservazione, e le autorità stanno seguendo gli sviluppi della vicenda. Le condizioni di Salim vengono monitorate mentre continua a chiedere aggiornamenti sui feriti.

“Io in Italia sono nato, è il mio Paese, io sono italiano”. Sono tra le prime frasi che Salim El Koudri avrebbe pronunciato con maggiore lucidità durante il nuovo colloquio avuto in carcere con il suo difensore, l’avvocato Fausto Gianelli, dopo la tragedia del 16 maggio a Modena, quando il 31enne alla guida di una Citroen C3 ha travolto diverse persone nel centro cittadino. Secondo quanto riferito dal legale, El Koudri - nato a Seriate, in provincia di Bergamo, e residente a Ravarino, nel Modenese - è stato visitato da un medico all’interno del carcere e ha iniziato una terapia farmacologica a base di ansiolitici e sedativi. Le sue... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io sono italiano, i miei genitori hanno fatto sacrifici per farmi studiare”. Salim El Koudri chiede notizie dei feriti e segue una terapia con sedativi

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