Il governatore della regione ha partecipato a un evento pubblico a Salerno, affrontando il tema dello sviluppo turistico della città. Ha chiesto come si possa trasformare Salerno in una meta turistica paragonabile a Genova. Durante l'incontro sono state sollevate anche questioni sui servizi sanitari, con un focus sui nuovi servizi che saranno introdotti nei quartieri della città.

? Domande chiave Come potrà Salerno diventare una città turistica come Genova?. Quali nuovi servizi sanitari arriveranno nei quartieri di Salerno?. Perché il simbolo del PD non apparirà sulle schede elettorali?. Come cambierà il quartiere San Matteo con i nuovi lavori?.? In Breve Presenza di Roberto De Luca, Nello Mastursi e del comandante Rosario Battipaglia in piazza.. Piano per venti parchi urbani e nuovi centri socio-sanitari in ogni quartiere.. Proposta di funicolare tra centro storico e Castello Arechi e nuovi spazi musicali.. Appoggio del PD garantito da Matteo Picardi, Vincenzo Napoli e Giovanni Coscia.. Vincenzo De Luca arriva in piazza Portanova a Salerno, sotto braccio con la compagna Maria Maddalena Cantisani, per l’ultimo incontro pubblico prima delle elezioni che lo vedono candidato sindaco per il quinto mandato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, De Luca in piazza: il sogno della città turistica come Genova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT!

Sullo stesso argomento

De Luca a Salerno: il sogno di Montecarlo senza il simbolo del PD? Domande chiave Come potrà De Luca unire M5S e Avs senza il PD? Cosa cambierà per Salerno con il nuovo modello stile Montecarlo? Chi garantirà la...

Salerno, corsa al sindaco: Zambrano e De Luca in piazza Portanova? Domande chiave Come cambierà la gestione della sanità locale dopo il voto? Chi deciderà il futuro dei quartieri periferici di Salerno? Quale...

Salerno, De Luca-show in piazza: Ultima occasione per la città x.com

Salerno, De Luca-show in piazza: Ultima occasione per la cittàSalerno – È il patto col patrono. Già per la festa di San Matteo, Salerno cambierà faccia, promette Vincenzo De Luca da piazza Portanova, fissando così la prima scadenza il 21 settembre. Ma prima ... napoli.repubblica.it

Vincenzo De Luca, chi è il candidato alle elezioni di SalernoDalla prima candidatura nel 1993 alla parentesi a Roma da parlamentare, fino alla consacrazione in Regione. Alle Comunali senza Pd e simboli di partito. E ... napoli.repubblica.it