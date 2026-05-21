Salerno corsa al sindaco | Zambrano e De Luca in piazza Portanova

A Salerno si sono svolti due comizi in piazza Portanova, con la presenza di due candidati sindaco. Durante gli eventi, sono state poste domande sulla futura gestione della sanità locale e sulle decisioni riguardanti i quartieri periferici della città. La campagna elettorale si concentra sulla partecipazione pubblica e sulle proposte dei candidati per affrontare questioni di interesse cittadino. La giornata ha visto un forte afflusso di cittadini interessati a conoscere le posizioni dei candidati sui temi principali.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione della sanità locale dopo il voto?. Chi deciderà il futuro dei quartieri periferici di Salerno?. Quale visione culturale opporrà Elisabetta Barone ai candidati tradizionali?. Perché l'Udc punta a rompere l'influenza di De Luca?.? In Breve Zambrano incontra Lorenzo Cesa alle 16:30 presso la Galleria Capitol.. Mario Polichetti e Roberto Lambiase sostengono l'Udc contro l'influenza di De Luca.. Elisabetta Barone chiude la campagna alle 18:30 in piazza San Francesco.. Vincenzo De Luca organizza un evento con Gigi Finizio alle 19:30 in piazza Portanova.. Domani, 22 maggio, Salerno si trasforma nel palcoscenico finale di una corsa elettorale che vede i candidati sindaco impegnati in appuntamenti decisivi tra le piazze storiche della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, corsa al sindaco: Zambrano e De Luca in piazza Portanova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni a Salerno, De Luca prenota piazza Portanova: cinque candidati sindaci dal CommissarioSi accende il clima politico a Salerno in vista della campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio. Elezioni a Salerno, Zambrano attacca De Luca: "Salerno come Montecarlo? Siamo la Calcutta d’Italia"Parla di “un’amministrazione così scarsa, che è stata la peggiore che abbiamo mai avuto”, non le manda a dire il candidato a sindaco Armando Zambrano. AMMINISTRATIVE SALERNO, SI CHIUDE IN PIAZZA PORTANOVA Prende forma il palco di piazza Portanova chiamato ad ospitare alcuni dei candidati in corsa per la poltrona di sindaco... x.com Abbandonò la cagnolina per strada, non sapeva di essere inquadrato. L'incidente e la corsa dal veterinario: cosa rischia con la nuova legge reddit Salerno come Montecarlo. De Luca ci prova ancora alla guida del campo rottoA 33 anni dalla prima elezione a sindaco il vicerè torna a casa. Con sè non avrà il simbolo del Pd. Avs e M5s con un loro nome ... repubblica.it Elezioni comunali a Salerno, chi sono i candidati sindacoLa tornata di elezioni amministrative del 2026 è in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), in oltre 600 Comuni in tutta Italia. Nel caso nessuno ... tg24.sky.it