Domenica 24 maggio alle 18:00 si gioca Kristiansund BK contro Viking Stavanger, partita valida per il decimo turno dell’Eliteserien. La squadra ospite, campione in carica, affronta il Kristiansund nel match programmato per questa giornata. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, e le quote sono disponibili sui principali bookmaker. Nessuna altra informazione sulle probabili formazioni o sui pronostici al momento.

Decimo turno di Eliteserien norvegese che vede nel suo programma domenicale il Viking Stavanger campione uscente impegnato sul campo del Kristiansund BK. I gufi sono da 3 anni in massima serie e puntano anche per questa stagione ad una tranquilla salvezza. In panchina confermato Skiri e la partenza è promettente con 11 punti fatti e 3 punti sopra la zona retrocessione. I morkebla dal 16 marzo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kristiansund BK-Viking Stavanger (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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