Napoli-Udinese domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 maggio 2026 alle 18:00 si gioca la sfida tra Napoli e Udinese, ultima giornata di campionato. Il Napoli ha bisogno di un solo punto per ottenere il secondo posto in classifica, dopo aver vinto la Supercoppa in questa stagione. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione tra gli appassionati. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento di una stagione che ha visto il Napoli conquistare un trofeo importante.

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Al Napoli basta un punto nell’ultimo turno di campionato per assicurarsi il secondo posto, che renderebbe la stagione nel complesso positiva considerando il trionfo in Supercoppa. Gli azzurri ospitano l’Udinese al Maradona e vanno a caccia del quinto successo nelle ultime sette sfide casalinghe, anche per mettersi alle spalle l’ultimo ko interno col Bologna. Per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Udinese (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ANNUNCIO 38 GIORNATA SERIE A ENILIVE GIOCANO NAPOLI-UDINESE DOMENICA 24 MAGGIO 2026 ORE 18:00 Sullo stesso argomento Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. LEGA SERIE A - Napoli-Udinese domenica 24 maggio alle 18, gli orari dell'ultima giornata napolimagazine.com/in-evidenza/ar… x.com Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Conte non fa sconti per blindare il 2° posto in classificaLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Udinese (Domenica 24 maggio, ore 18.00, arbitra Zanotti, diretta tv su DAZN): L’ultima della stagione e probabilmente anche di Antonio Conte sul ... tuttomercatoweb.com Serie A, un arbitro di Nocera Inferiore al Maradona per Napoli-UdineseL’AIA ha infatti designato come assistente arbitrale Mattia Pascarella, appartenente alla sezione di Nocera Inferiore. agro24.it Late drama in Lazio-Udinese tie that ends in a draw. reddit