Napoli-Udinese domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 24 maggio 2026 alle 18:00 si gioca la sfida tra Napoli e Udinese, ultima giornata di campionato. Il Napoli ha bisogno di un solo punto per ottenere il secondo posto in classifica, dopo aver vinto la Supercoppa in questa stagione. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione tra gli appassionati. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento di una stagione che ha visto il Napoli conquistare un trofeo importante.
Al Napoli basta un punto nell’ultimo turno di campionato per assicurarsi il secondo posto, che renderebbe la stagione nel complesso positiva considerando il trionfo in Supercoppa. Gli azzurri ospitano l’Udinese al Maradona e vanno a caccia del quinto successo nelle ultime sette sfide casalinghe, anche per mettersi alle spalle l’ultimo ko interno col Bologna. Per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Salite sulla giostra! A cura di Raffaele Auriemma Domenica 24 Maggio , a partire dalle 16.30, non perdete lo Speciale Napoli-Udinese in diretta su StileTV Campania Canale 78! Analisi, commenti e ospiti vi aspettano per il pre-partita. Che la sfida abbia i facebook
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