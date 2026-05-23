Salame della duja fidighina e riso | la paniscia novarese punta al marchio Igp

Notizia in breve

La paniscia novarese ha avviato la procedura ufficiale per ottenere il marchio Igp. La richiesta riguarda tre ingredienti principali: salame della duja, fidighina e riso. L’obiettivo è tutelare e valorizzare questa specialità tradizionale. La domanda è stata presentata alle autorità competenti, che ora procederanno con le verifiche e le valutazioni necessarie per il riconoscimento.