Salame della duja fidighina e riso | la paniscia novarese punta al marchio Igp

Da novaratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La paniscia novarese ha avviato la procedura ufficiale per ottenere il marchio Igp. La richiesta riguarda tre ingredienti principali: salame della duja, fidighina e riso. L’obiettivo è tutelare e valorizzare questa specialità tradizionale. La domanda è stata presentata alle autorità competenti, che ora procederanno con le verifiche e le valutazioni necessarie per il riconoscimento.

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La paniscia novarese inizia l'iter ufficiale per il riconoscimento come indicazione geografica protetta (Igp). Venerdì 22 maggio, nell'aula magna dell'istituto Bonfantini di Novara, è stata presentata la proposta di disciplinare che fissa gli ingredienti storici e le fasi di preparazione del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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