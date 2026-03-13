Diventa operativa la Casa della Comunità di Zocca servizi attivi da lunedì

Prenderà il via a partire da lunedì 16 marzo l'attività della nuova Casa della Comunità di Zocca. In questi giorni sono infatti previste le ultime operazioni di trasloco dei servizi nel nuovo edificio in via Tesi 1767, concesso gratuitamente dal Comune all'Azienda USL di Modena e ristrutturato grazie a fondi aziendali e a finanziamenti PNRR, per un totale di circa 1 milione di euro. Già da oggi, venerdì 13 marzo, la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) sarà attiva nella nuova Casa della Comunità, che da lunedì ospiterà diversi servizi sanitari, tra cui Punto prelievi, Ambulatorio infermieristico, Sportello SAUB, Consultorio familiare, Pediatria di Comunità, Servizio di Salute mentale, Assistenza infermieristica domiciliare, Ambulatori specialistici e il PUA (Punto unico di accesso per bisogni socio-sanitari).