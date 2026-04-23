Come sarà la futura Casa della comunità | spazi partecipati disegnati ascoltando le esigenze del Terzo Settore

Si avvicina alla conclusione il percorso di consultazione per la progettazione della Casa della Comunità, una struttura sanitaria dell'Ausl Romagna in fase di realizzazione vicino all'ex Mangelli, accanto al supermercato Coop. L'obiettivo è creare spazi che rispecchino le esigenze del Terzo Settore attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto diverse realtà locali. La progettazione degli ambienti si basa sui contributi raccolti durante le consultazioni, che hanno definito gli spazi e i servizi previsti.

E' giunto alla sua fase conclusiva il processo partecipativo per disegnare gli spazi della Casa della Comunità, la struttura sanitaria dell'Ausl Romagna in costruzione all'ex Mangelli, a fianco del supermercato Coop, e destinato ad accogliere molteplici servizi extra-ospedalieri principalmente.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una "svolta" per 60mila cittadini: la nuova Casa della Comunità di Faenza raddoppia gli spazi Leggi anche: La Casa della Cultura apre le porte alla comunità: presto sarà anche Museo Civico Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Come sarà la futura Casa della comunità: spazi partecipati, disegnati ascoltando le esigenze del Terzo Settore; Forlì, ecco come sarà la Casa della comunità. Progetto da 12 milioni; Smart #2 sta arrivando: a Pechino svelato il concept. Ecco come sarà; Smart Concept #2 elettrica, l'erede della Fortwo debutta a Pechino. Forlì, ecco come sarà la Casa della comunità. Progetto da 12 milioniFine lavori entro l'anno per il polo che grazie ai fondi PNRR radunerà numerosi servizi socio-sanitari dentro un unico edificio. Comune, Ausl Romagna e tanti cittadini a confronto, a conclusione del p ... rainews.it David Bowie, la casa della sua infanzia sarà restaurata e aperta al pubblico. Ecco dove si trovaA dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, la sua casa d’infanzia verrà restaurata e aperta al pubblico. Un’opportunità per i suoi fan di avvicinarsi al Duca Bianco a alle origini della sua leggenda ... virginradio.it Rodi Garganico, inaugurato lo sportello antiviolenza nella Casa della Comunità - facebook.com facebook Attoniti e addolorati i vicini di casa della donna che, a Catanzaro, si è gettata dal balcone con i tre figli. Sopravvissuta la bimba più grande, gravissima in ospedale. @TgrRaiCalabria rainews.it/tgr/calabria rainews.it/tgr/news x.com