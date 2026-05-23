Durante la sagra del Capitello a Boara Pisani, la Proloco, con il patrocinio comunale, ha organizzato l’evento. Il menu include piatti di cinghiale, asparagi e altre specialità locali. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando residenti e visitatori. Le bancarelle sono allestite lungo le vie principali, con stand dedicati alle degustazioni e alle tradizioni culinarie della zona.

Proloco Boara con il patrocinio Comune di Boara Pisane Pisani propone l'antica sagra del capitello, il menu propone specialità di cinghiale, asparagi, piatti tipici.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Date22-23-24 maggio29-30-31 maggio1-2 giugno 2026DoveA Boara Pisani presso il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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