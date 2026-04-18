A Boara Pisani, una coppia è stata arrestata dopo un blitz in cui sono stati sequestrati circa 10 chili di droga tra cocaina e hashish. La sostanza, valutata circa 700 mila euro, era destinata alla distribuzione. I genitori di tre figli minori sono stati trovati in possesso del quantitativo di sostanze stupefacenti durante un controllo di routine. L'operazione ha portato al loro arresto e al sequestro della droga.

È di due arresti e di un maxi sequestro di droga il bilancio di un’operazione antidroga condotta nel primo pomeriggio del 16 aprile a Boara Pisani. Una coppia, composta da un 36enne marocchino e una 37enne rumena, è stata fermata dalla Squadra Mobile mentre trasportava circa 10 kg di cocaina e oltre 1 kg di hashish, per un valore stimato di oltre 700 mila euro. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo e ha portato all’arresto dei due per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz e il sequestro della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel primo pomeriggio del 16 aprile, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato e bloccato un’autovettura Audi presso il casello autostradale di Boara Pisani (Pd).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Boara Pisani, padre e madre di tre figli minori in viaggio con 700mila euro di droga: arrestati

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Boara Pisani, padre e madre di tre figli minori in viaggio con 700mila euro di droga: arrestatiMaxi sequestro di cocaina e hashish a Boara Pisani: arrestata una coppia, sequestrati 10 kg di droga per un valore di 700 mila euro. virgilio.it