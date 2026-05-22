Boara Pisani | chiuso il dancing Piramidi per alcol ai minorenni
Il dancing Piramidi di Boara Pisani è stato chiuso dalla Questura dopo che sono emerse violazioni riguardanti la presenza di minorenni e consumo di alcol. Le autorità hanno riscontrato che i gestori hanno ignorato i controlli sui documenti dei clienti, nonostante le segnalazioni dei residenti. L’intervento è arrivato in seguito alle denunce di cittadini preoccupati per l’afflusso di giovani e l’uso di sostanze alcoliche all’interno del locale.
? Punti chiave Come hanno fatto i gestori a ignorare i controlli sui documenti?. Perché le segnalazioni dei residenti hanno portato all'intervento della Questura?. Cosa è successo durante la festa per studenti organizzata ad aprile?. Chi dovrà rispondere legalmente della gestione del locale a Boara Pisani?.? In Breve Controllo della divisione Polizia Amministrativa di Padova dopo segnalazioni dei carabinieri locali.. Violazione accertata durante festa per studenti con ingresso gratuito nell'aprile scorso.. Provvedimento basato sull'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.. Denuncia ai titolari per gestione sistematica di eventi rap e trap per adolescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
ALCOL AI MINORI DI 18 ANNI: 30 GIORNI DI CHIUSURA PER IL DANCING PIRAMIDI | 22/05/2026
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?Avviso alla clientela? Domani, domenica 17 maggio, la farmacia sarà aperta per turno. Farmacia Alla Fenice Via A.Meucci 2, 35040 Boara Pisani 0425.484101 https://wa.me/393756769521 info@farmaciaallafenice www.farmaciaallafenice.com facebook
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