Boara Pisani | chiuso il dancing Piramidi per alcol ai minorenni

Notizia in breve

Il dancing Piramidi di Boara Pisani è stato chiuso dalla Questura dopo che sono emerse violazioni riguardanti la presenza di minorenni e consumo di alcol. Le autorità hanno riscontrato che i gestori hanno ignorato i controlli sui documenti dei clienti, nonostante le segnalazioni dei residenti. L’intervento è arrivato in seguito alle denunce di cittadini preoccupati per l’afflusso di giovani e l’uso di sostanze alcoliche all’interno del locale.