Sabato a Cagliari si è registrato un cielo soleggiato e temperature elevate, mentre il mare è stato agitato dal vento di scirocco. Tra Cagliari e Sarrabus il vento ha soffiato con maggiore intensità, causando onde più alte. In alcune zone riparate dal vento, le temperature sono rimaste più basse rispetto alle aree esposte, dove si sono registrati valori più elevati.

? Punti chiave Dove colpirà con più forza il vento tra Cagliari e Sarrabus?. Come cambierà la temperatura nelle zone riparate dal vento?. Quali rischi concreti devono affrontare le imbarcazioni oggi?. Perché il vento renderà necessaria la prudenza sulle spiagge?.? In Breve Temperature fino a 31 gradi in pianura e 24 gradi in montagna.. Scirocco sul litorale Cagliaritano e Sarrabus, grecale a nord e maestrale a ovest.. Vento e correnti tese richiedono prudenza per imbarcazioni e attività marittime.. Stabilità atmosferica garantita dall'alta pressione su tutta la Sardegna il 23 maggio.. Sabato 23 maggio 2026, il sole colpisce Cagliari con temperature che sfiorano i 29 gradi, mentre lo scirocco agita le coste del litorale cagliaritano e del Sarrabus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabato di sole a Cagliari: caldo e scirocco agitano il mare

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