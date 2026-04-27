Lunedì 27 aprile a Cagliari si presenta con cielo sereno e temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Nel pompo, il mare sarà mosso e si prevedono raffiche di vento provenienti da est lungo le coste del Sulcis. Le condizioni meteorologiche favoriscono giornate calde e soleggiate, con il mare che potrebbe risultare più agitato nel pomeriggio.

? Cosa sapere Cagliari, lunedì 27 aprile: cielo sereno e temperature in lieve aumento.. Pomeriggio previsto con mare mosso e raffiche da est sulle coste del Sulcis.. Il cielo sopra Cagliari resta limpido questo lunedì 27 aprile 2026, con temperature che mostrano una tendenza alla stabilità o a un leggero rialzo termico rispetto ai valori precedenti. L’analisi meteo per la giornata odierna del 27 aprile indica condizioni di serenità prevalente. I termometri nelle zone urbane e nelle campagne non segnalano cali bruschi, anzi, si prospetta una lieve progressione verso il caldo. Sul Canale di Sardegna, la brezza è l’elemento dominante, pur con possibili raffiche più intense provenienti da Est.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: sole e caldo in aumento, occhio al mare nel Sulcis

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