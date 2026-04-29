Oggi a Cagliari il cielo è coperto e il mare si presenta mosso a causa dello Scirocco, il vento proveniente da sud-est. Le temperature oscillano tra i 15 e i 22 gradi, con condizioni di vento e onde che influenzano la navigazione nel Golfo degli Angeli. La giornata si caratterizza per un clima instabile, con il cielo coperto e il mare agitato.

? Cosa sapere Scirocco e nubi su Cagliari mercoledì 29 aprile con temperature tra 15 e 22 gradi.. Vento da sud-est e moto ondoso nel Golfo degli Angeli richiedono prudenza per la navigazione.. Il vento di Scirocco cambia il volto di Cagliari questo mercoledì 29 aprile 2026, portando nubi in aumento e un mare che inizia a farsi nervoso nel Golfo degli Angeli. La giornata non è rimasta ferma al sole delle ore precedenti. Sin dalle prime luci del mattino, la città ha dovuto fare i conti con una nuvolosità variabile che ha iniziato a coprire il cielo della capitale sarda. Nonostante l’incremento delle velature previsto per il pomeriggio, gli esperti dei centri di calcolo nazionali escludono piogge importanti, lasciando spazio solo a qualche schiarita sporadica, specialmente quando calerà la sera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari sotto lo Scirocco: mare nervoso e cielo coperto oggi

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