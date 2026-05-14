Leverkusen-Amburgo sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Werself per l’ultimo assalto disperato alla Champions
Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si disputa la sfida tra Leverkusen e Amburgo, penultima giornata della Bundesliga. Il Leverkusen si trova a 90 minuti dalla conclusione del campionato, con poche possibilità di qualificarsi alla Champions League, e per riaprire la corsa dovrà sperare in risultati favorevoli e in una vittoria contro l’Amburgo. La partita rappresenta un’ultima chance per la squadra di tentare di raggiungere l’obiettivo europeo prima della fine del torneo.
Il Leverkusen a 90 minuti dalla fine della Bundesliga è di fatto fuori dalla Champions, e troppe cose dovrebbero succedere quest’oggi contro l’Amburgo per tornare nella massima competizione continentale. Il KO di Stoccarda di fatto condanna la squadra di Hjulmand, scavalcata pure dall’Hoffenheim in classifica. Serve una larga vittoria anche per pareggiare la differenza reti (al momento di +21 contro i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Bundesliga, G17: Amburgo-Leverkusen LIVE in diretta streaming
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