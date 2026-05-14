Leverkusen-Amburgo sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Werself per l’ultimo assalto disperato alla Champions

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si disputa la sfida tra Leverkusen e Amburgo, penultima giornata della Bundesliga. Il Leverkusen si trova a 90 minuti dalla conclusione del campionato, con poche possibilità di qualificarsi alla Champions League, e per riaprire la corsa dovrà sperare in risultati favorevoli e in una vittoria contro l’Amburgo. La partita rappresenta un’ultima chance per la squadra di tentare di raggiungere l’obiettivo europeo prima della fine del torneo.

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