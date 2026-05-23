Arezzo, 23 maggio 2026 – , in Piazza della Repubblica a Terranuova Bracciolini. L’iniziativa, che quest’anno celebra i suoi 10 anni, apre la Settimana Nazionale di informazione sulla sclerosi multipla. I volontari della Sezione Provinciale AISM distribuiranno kit contenenti una selezione di due piante aromatiche – tra timo, salvia, rosmarino, origano, maggiorana – in cambio di un’offerta minima di 12 euro. I fondi raccolti sosterranno le attività territoriali della Sezione Provinciale AISM di Arezzo rivolte alle persone con sclerosi multipla, patologie correlate e loro famigliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato 23 e domenica 24 maggio le “Erbe Aromatiche di AISM” tornano anche in provincia di Arezzo

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