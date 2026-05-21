Week end Latina e provincia | cosa fare sabato 23 e domenica 24 maggio

Il fine settimana in programma nella zona di Latina e provincia propone numerose iniziative per chi desidera dedicarsi a diverse attività. Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolgeranno eventi culturali, mercatini, spettacoli e manifestazioni sportive in varie località. Le persone potranno partecipare a mostre, concerti all'aperto, fiere e incontri all'aperto, mentre alcune strutture organizzeranno attività ricreative e laboratori per tutte le età. La varietà di proposte permette di scegliere tra diverse opzioni per trascorrere i due giorni.

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