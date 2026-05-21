Week end Latina e provincia | cosa fare sabato 23 e domenica 24 maggio

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana in programma nella zona di Latina e provincia propone numerose iniziative per chi desidera dedicarsi a diverse attività. Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolgeranno eventi culturali, mercatini, spettacoli e manifestazioni sportive in varie località. Le persone potranno partecipare a mostre, concerti all'aperto, fiere e incontri all'aperto, mentre alcune strutture organizzeranno attività ricreative e laboratori per tutte le età. La varietà di proposte permette di scegliere tra diverse opzioni per trascorrere i due giorni.

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Finalmente arriva il week end che porta tante iniziative per chi vuole lasciarsi alle spalle il tran tran quotidiano, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Con la bella stagione, infatti, si moltiplicano le cose da fare a Latina e nella sua provincia: spettacoli dal vivo, escursioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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