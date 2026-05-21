Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 maggio
Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, nella zona di Viterbo e dintorni si svolgono numerosi eventi. Con l’arrivo del primo caldo primaverile, le manifestazioni si moltiplicano, coinvolgendo diverse località della provincia. Le iniziative includono mercati, spettacoli e appuntamenti culturali, tutti programmati per questa fine settimana. La scena locale si anima con attività pensate per un pubblico vario, offrendo occasioni di svago e intrattenimento per residenti e visitatori.
Nella Tuscia arriva il primo caldo primaverile e, insieme a lui, una valanga di eventi organizzati per il quarto weekend di maggio. Si parte con l'atteso palio dell'anello di Tarquinia sino ad arrivare alla fiera agricola di Oriolo, passando per Orte, Vitorchiano e Sutri. Tantissimi gli eventi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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