Sab Group l’A3 a un passo Mascetti predica calma
Sab Group Rubicone in Volley si avvicina alla promozione dopo aver vinto 3-0 la finale d’andata dei playoff. La squadra si prepara ora alla gara di ritorno, che deciderà l’esito della serie. Il tecnico invita alla calma, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione in vista dell’appuntamento decisivo. La sfida finale si terrà nelle prossime ore, con la squadra pronta a giocarsi la possibilità di salire di categoria.
A un passo dalla storia. Dopo il netto e convincente successo per 3-0 nella finale d’andata dei playoff, la Sab Group Rubicone in Volley si prepara al secondo e decisivo atto. Oggi, alle 17, infatti, i sammauresi saranno ospiti a Bardolino del Volley Veneto. In palio c’è il traguardo più ambito della stagione: la promozione diretta in serie A3. Il rotondo risultato dell’andata garantisce un vantaggio importante, ma in casa Rubicone la concentrazione resta ai massimi livelli. La consapevolezza è che la trasferta veneta sarà una vera e propria battaglia sportiva contro un avversario pronto a tutto pur di ribaltare il verdetto. Alla vigilia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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