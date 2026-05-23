A un passo dalla storia. Dopo il netto e convincente successo per 3-0 nella finale d’andata dei playoff, la Sab Group Rubicone in Volley si prepara al secondo e decisivo atto. Oggi, alle 17, infatti, i sammauresi saranno ospiti a Bardolino del Volley Veneto. In palio c’è il traguardo più ambito della stagione: la promozione diretta in serie A3. Il rotondo risultato dell’andata garantisce un vantaggio importante, ma in casa Rubicone la concentrazione resta ai massimi livelli. La consapevolezza è che la trasferta veneta sarà una vera e propria battaglia sportiva contro un avversario pronto a tutto pur di ribaltare il verdetto. Alla vigilia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sab Group, l’A3 a un passo. Mascetti predica calma

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