Il Rubicone in Volley ha raggiunto la prima posizione nel girone D di Serie B dopo aver vinto sabato scorso in trasferta contro Loreto, assicurandosi matematicamente il primato con una giornata di anticipo. La squadra maschile, grazie a questa vittoria, si prepara ora ai playoff, puntando a conquistare la promozione in serie A3. Il presidente ha commentato il risultato come l’esito di un grande impegno di tutto il gruppo.

Il Rubicone in Volley ha scritto una delle pagine più gloriose della sua storia. Grazie alla vittoria ottenuta sabato scorso sul campo di Loreto, la prima squadra maschile ha conquistato matematicamente il primo posto nel girone D di Serie B con una giornata d’anticipo. Un risultato storico per la società sammaurese, che migliora il già brillante secondo posto della passata stagione. Il primato è il coronamento di una cavalcata entusiasmante guidata dall’allenatore Stefano Mascetti e dal suo staff. Il progetto tecnico ha trovato linfa nella fiducia ripagata di innesti chiave come Rossatti e nella solidità di un gruppo che vanta il capitano Nori, Mazzotti, Bellomo, il ritorno di Pascucci e il talento del vivaio Carlini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group Rubicone sogna la serie A3. Mascetti: "Ora i playoff, creato un gran gruppo"

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La Sab Group sogna l’A3. Primato con vista playoffLa Sab Group Rubicone in Volley scrive la pagina più gloriosa della propria storia.