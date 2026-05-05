La Sab Group sogna l’A3 Primato con vista playoff

La Sab Group Rubicone in Volley ha raggiunto un risultato storico, conquistando il primato in campionato. La squadra si prepara ora ad affrontare le ultime sfide di regular season con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. La formazione ha ottenuto numerose vittorie consecutive e si trova in testa alla classifica, con la possibilità di migliorare la propria posizione in vista delle fasi finali. La partita più recente ha visto la squadra prevalere sugli avversari in modo convincente.

La Sab Group Rubicone in Volley scrive la pagina più gloriosa della propria storia. Con una prestazione di cuore e carattere sul difficile campo di Loreto, il gruppo guidato da coach Stefano Mascetti ha conquistato la vittoria (3-1) che vale il primato matematico del girone D e il trionfo nel campionato di serie B con una giornata d’anticipo. Dopo un inizio contratto, i gialloblù hanno saputo resettare e imporre il proprio ritmo, trasformando la fase break nel pilastro su cui costruire la vittoria. La partita. Mascetti parte con la linea palleggiatore-opposto composta da Gherardi e Mazzotti, al centro Nori e Morrone, in posto 4 Pascucci e Rossatti, libero Carlini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group sogna l’A3. Primato con vista playoff Notizie correlate Leggi anche: Apoteosi gialloblù a Loreto: la Sab Group Rubicone vince e vola ai playoff per l'A3 La Sab Group alla sfida con la Cavallino 4 Torri FerraraArchiviata la vittoria sul campo di Montorio, la Sab Group Rubicone in Volley oggi pomeriggio tornerà in campo al Palasport di San Mauro Pascoli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Sab Group sogna l’A3. Primato con vista playoff; Rubicone, playoff blindati. Ora si decide la stagione; Sab Group, sfida con Fermo. Primo posto da difendere. La Sab Group sogna l’A3. Primato con vista playoffLa Sab Group Rubicone in Volley scrive la pagina più gloriosa della propria storia. Con una prestazione di cuore e carattere sul difficile campo di Loreto, il gruppo guidato da coach Stefano Mascetti ... ilrestodelcarlino.it Sab Group Rubicone in Volley: sfida playoff contro Tuscania per la promozione in A3Adesso si decide tutto. L’intera stagione della Sab Group Rubicone in Volley, protagonista del torneo di serie B maschile, costantemente vissuto ai piani altissimi della graduatoria e in effetti ... ilrestodelcarlino.it Apoteosi gialloblù a Loreto: la Sab Group Rubicone vince e vola ai playoff per l'A3 #Cesena - facebook.com facebook