George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Durante la corsa si sono verificati momenti di tensione tra Russell e un avversario, con scintille tra i due. La gara si è svolta a Montreal, con Russell che ha concluso davanti a tutti. Nessun altro dettaglio sui risultati o sugli altri piloti.

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell (Mercedes) vince la Sprint Race del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota britannico, partito dalla pole, precede al traguardo – dopo 23 giri – il connazionale e campione in carica Lando Norris (McLaren) e il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Scintille all'inizio della gara tra Russell e Antonelli, con l'italiano che ha rischiato grosso per un sorpasso sul compagno di scuderia considerato dai commissari di gara lecito. In quarta piazza c'è l'altra McLaren dell'australiano Oscar Piastri, davanti alle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Russell vince la Sprint Race in Canada, scintille con Antonelli

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Russell vince la Sprint race in Canada

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