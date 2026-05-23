LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell vince la Sprint Antonelli sul podio e con rabbia Ferrari sottono

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Gran Premio del Canada 2026, il pilota ha vinto la Sprint con un sorpasso finale che ha lasciato il pubblico senza fiato. Un altro atleta è salito sul podio, visibilmente arrabbiato. La classifica costruttori vede al comando la scuderia con 194 punti, seguita da quella con 117 e da un’altra con 106. La Ferrari è terza, mentre la scuderia con meno punti ha zero.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41 Di seguito la classifica generale costruttori aggiornata: 1 Mercedes 194 2 Ferrari 117 3 McLaren 106 4 Red Bull Racing 32 5 Alpine 23 6 Haas F1 Team 18 7 Racing Bulls 15 8 Williams 5 9 Audi 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0 18.40 Di seguito la classifica generale piloti aggiornata: 1 Andrea Kimi Antonelli Italia 106 2 George Russell Regno Unito 88 3 Charles Leclerc Monaco 63 4 Lando Norris Regno Unito 58 5 Lewis Hamilton Regno Unito 54 6 Oscar Piastri Australia 48 7 Max Verstappen Paesi Bassi 28 8 Oliver Bearman Regno Unito 17 9 Pierre Gasly Francia 16 10 Liam Lawson Nuova Zelanda 10 11 Franco Colapinto 7 12 Arvid Lindblad Regno Unito 5 13 Isack Hadjar Francia 4 14 Carlos Sainz Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it

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