LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell vince la Sprint Antonelli sul podio e con rabbia Ferrari sottono

Notizia in breve

Nel Gran Premio del Canada 2026, il pilota ha vinto la Sprint con un sorpasso finale che ha lasciato il pubblico senza fiato. Un altro atleta è salito sul podio, visibilmente arrabbiato. La classifica costruttori vede al comando la scuderia con 194 punti, seguita da quella con 117 e da un’altra con 106. La Ferrari è terza, mentre la scuderia con meno punti ha zero.