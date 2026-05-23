George Russell ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Antonio Antonelli partirà dalla prima fila, mentre Lewis Hamilton si è classificato quinto. La gara si svolgerà su un circuito di Montreal. La qualifica si è conclusa con Russell davanti a tutti, seguito da Antonelli. Hamilton ha concluso le qualifiche in quinta posizione.

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell (Mercedes) in pole position nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota britannico ferma il cronometro sul tempo di 1’12"578 e precede di 0"068 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Terza e quarta le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis Hamilton (Ferrari) è quinto davanti a Max Verstappen (Red Bull). Chiude ottavo uno spento Charles Leclerc (Ferrari) dietro anche alla Red Bull di Isack Hadjar. Nono Arvid Lindblad (Racing Bulls) e decimo Franco Colapinto (Alpine).– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Beviamoci Su con Maria Monsè: "Il vino e la cucina? Il cuore della convivialità italiana” 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Russell conquista la pole in Canada, Antonelli in prima fila, Hamilton 5°

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