Durante la Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, George Russell ha ottenuto il miglior tempo, assicurando alla Mercedes la posizione in pole. La sessione si è svolta sul circuito di Shanghai, dove la scuderia tedesca ha dominato, con Antonelli che si è piazzato in prima fila. Nessun altro dettaglio sulle qualifiche è stato reso noto al momento.

George Russell firma il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026 e porta la Mercedes in pole position al termine di una sessione impeccabile sul circuito di Shanghai. A completare una straordinaria doppietta per la scuderia tedesca c’è Kimi Antonelli, secondo e autore di un’altra prestazione di altissimo livello, che conferma tutta la sua crescita in questo avvio di stagione. La Sprint Qualifying ha mostrato una Mercedes particolarmente efficace sul giro secco, capace di imporsi con autorevolezza già dai primi segmenti della sessione. Russell ha saputo costruire il proprio risultato con grande precisione, trovando il giro decisivo nel momento più importante e chiudendo davanti a tutti con un tempo che nessuno è più riuscito ad avvicinare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Russell conquista la pole della Sprint Qualifying in Cina: Mercedes davanti a tutti con Antonelli in prima fila

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