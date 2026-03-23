(Adnkronos) - Il Mondiale 2026 di Formula 1 è partito da appena due settimane e il mondo sembra già essersi ribaltato. George Russell, attuale leader iridato, rimane il grandissimo favorito al volante della Mercedes numero 63 ma, quello che è cambiato, è il rivale al titolo piloti. Secondo gli esperti Sisal, infatti, il britannico deve guardarsi le spalle dal compagno di scuderia Kimi Antonelli, reduce dall'hat trick (pole, giro veloce e vittoria) in Cina. L'italiano, adesso, non può e non vuole nascondersi in una battaglia per il mondiale che potrebbe riservare non poche sorprese. Come detto, gli esperti Sisal vedono sempre Russell favoritissimo a 1,45 ma la quota di Antonelli è crollata dopo appena due gare: a inizio campionato, il diciannovenne di Bologna si giocava a 9,00, oggi vederlo campione del mondo a fine anno è offerto a 3,50. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formula 1, il titolo è una lotta tra le Mercedes: Antonelli sfida Russell

Articoli correlati

Formula 1, Gp Australia: doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Sul podio anche la Ferrari di LeclercMELBOURNE – Mercedes prima e seconda nel Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale della stagione di Formula 1 2026.

In Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli, poi le FerrariTerzo posto per Leclerc davanti a Hamilton e Norris MELBOURNE (AUSTRALIA) - George Russell vince il Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del...

FIA Exposes Mercedes Energy Trick, Hamilton Reacts

Una raccolta di contenuti su Formula 1 il titolo è una lotta tra le...

Temi più discussi: F1 | Antonelli: Dopo pole e vittoria, l'obiettivo è il titolo. C'è tanto lavoro da fare; Antonelli sogna e fa sognare fissando l'obettivo. E racconta un contatto con la Ferrari; Fisichella: Era ora che vincesse un altro italiano dopo di me, può lottare per il titolo; F1 Ferrari Oggi: Afferma che avrebbero vinto il titolo di Formula 1 se la FIA; Mette Mario Kart al volante.

Formula 1, il titolo è una lotta tra le Mercedes: Antonelli sfida Russell(Adnkronos) - Il Mondiale 2026 di Formula 1 è partito da appena due settimane e il mondo sembra già essersi ribaltato. George Russell, attuale leader ... iltempo.it

F1, Kimi Antonelli: Obiettivo lottare per il titolo. Con Ferrari c'è stato un contattoL'euforia, le lacrime di gioia per il primo successo in Formula 1 e ora Kimi Antonelli ribadisce quello che è il suo obiettivo per la sua seconda stagione tra i grandi del motorsport: Lottare e prova ... sport.sky.it

Ma la formula dello zampirone possono mai farla le zanzare Questo è il dilemma! Ascoltate Crozza, che è sempre illuminante facebook

Opel: la casa del fulmine correrà in Formula E. Arriverà nella stagione 2026/2027, con il debutto delle monoposto GEN4 da 816 CV #ANSAmotori #ANSA x.com