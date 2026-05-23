Ruspe in azione sul Rio Granarolo scatta il piano anti-alluvione | via ai divieti e svincoli rivoluzionati

Notizia in breve

Dal 25 maggio al 30 giugno, sulla via San Giorgio tra Violone di Gattolino e Mariana, sarà vietato il transito. Questa misura è stata adottata per permettere lavori urgenti di ricostruzione di un ponte sul Rio Granarolo e di messa in sicurezza. Contestualmente, sono stati introdotti divieti e svincoli rivoluzionati nel quadro di un piano anti-alluvione. Le ruspe sono già in azione nell’area per eseguire gli interventi.