Ruspe in azione sul Rio Granarolo scatta il piano anti-alluvione | via ai divieti e svincoli rivoluzionati
Dal 25 maggio al 30 giugno, sulla via San Giorgio tra Violone di Gattolino e Mariana, sarà vietato il transito. Questa misura è stata adottata per permettere lavori urgenti di ricostruzione di un ponte sul Rio Granarolo e di messa in sicurezza. Contestualmente, sono stati introdotti divieti e svincoli rivoluzionati nel quadro di un piano anti-alluvione. Le ruspe sono già in azione nell’area per eseguire gli interventi.
A partire da lunedì 25 maggio e fino al 30 giugno, in via San Giorgio, nel tratto compreso tra le vie Violone di Gattolino e Mariana, sarà istituito un divieto temporaneo di transito per consentire i lavori urgenti di ricostruzione del ponte sul Rio Granarolo e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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