Ruspe in azione sul litorale per spianare le dune

Sul litorale sono state avviate operazioni con le ruspe per rimuovere le dune di protezione lungo la spiaggia, che si sta preparando all’arrivo della stagione 2025. Le opere interessano le aree che proteggono i bagni e le abitazioni situate nelle vicinanze. Le ruspe stanno lavorando lungo la battigia, spianando le dune in prossimità delle strutture balneari e delle zone residenziali.

La spiaggia si prepara per la stagione 2025. Le dune a protezione dei bagni e dell’abitato, nei prossimi giorni, saranno tutte spianate lungo i dieci chilometri di spiaggia delle quattro località della provincia di Forlì-Cesena, dove ci sono 170 stabilimenti balneari, di cui 128 a Cesenatico, 30 a Gatteo a Mare, una decina a San Mauro Mare e uno a Savignano Mare. Le ruspe sono in azione e già oggi avranno terminato buona parte del lavoro. Sulle spiagge c’è un grande fermento, tutti i bagnini stanno infatti ultimando le manutenzioni e gli ultimi ritocchi, prima di installare ombrelloni e lettini per l’allestimento definitivo. La Cooperativa...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruspe in azione sul litorale per spianare le dune Notizie correlate Leggi anche: Spiaggia, corsa contro il tempo per spianare le dune di sabbia Leggi anche: Litorale, l'allarme: tra erosione e stabilimenti balneari le dune sono scomparse Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gallipoli, le ruspe in azione al Samsara: addio al simbolo del divertimento di massa in Salento; Ruspe in azione sul litorale per spianare le dune; Ruspe in azione a Melito, abbattimento di un negozio abusivo nel rione 219; Mercoledì apre il cantiere all’ex macello di Novara, ma le ruspe sono già in azione. Ruspe in azione a Melito, abbattimento di un negozio abusivo nel rione 219Ruspe in azione nel rione 219 a Melito. In corso abbattimento di un negozio abusivo ricavato da un porticato di proprietà comunale. Si tratta di una merceria in via Lisbona su cui ... ilmattino.it Melito, ruspe nella roccaforte del clan: abbattuta la merceria abusivaLa scritta «saldi» stampata sulla vetrina del locale è l'ultima a crollare sotto i colpi della gru. In pochi minuti l'intera merceria di via Lisbona, nel cuore del ... ilmattino.it Momenti di tensione all’apertura del cantiere, ma alla fine hanno vinto le ruspe che sono entrate nell’area ed hanno buttato giù alberi che stavano lì da quarant’anni... https://www.chioggianews24.it/giardini-di-via-zeno-i-cittadini-contro-le-ruspe-ma-il-sindaco-li - facebook.com facebook Villa Flaviana, a Cinecittà le ruspe arrivano nel periodo di nidificazione: "Progetto giusto, tempistica sbagliata" ift.tt/6fVbD8O x.com