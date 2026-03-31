Messa in sicurezza dei ponti sul Rio Granarolo lavori finiti in via Mariana | si parte in via Melona Modifiche alla viabilità
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei ponti sul Rio Granarolo nel territorio comunale di Cesena. Dopo aver completato le operazioni in via Mariana, si è passati alla fase in via Melona. Sono previste modifiche alla viabilità durante le operazioni, che proseguono secondo il cronoprogramma stabilito.
Proseguono, secondo cronoprogramma, gli interventi di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo nel territorio comunale di Cesena Proseguono, secondo cronoprogramma, gli interventi di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo nel territorio comunale di Cesena. Il primo intervento, relativo al ponte di via Mariana, è già stato completato. A breve sarà ultimata anche la ricostruzione del ponte di via Calabria, mentre dal prossimo 7 aprile prenderanno il via i lavori in via Melona. L’ultimo intervento riguarderà infine il ponte di via San Giorgio, completando così l’intero programma sul Rio Granarolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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