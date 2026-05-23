L’allenatore dell’Udinese ha dichiarato che il Napoli cerca punti, mentre la sua squadra vuole essere un avversario all’altezza. Ha presentato la partita di domani in conferenza stampa, sottolineando l’obiettivo di competere con determinazione. Non sono state rilasciate altre dichiarazioni su strategie o giocatori specifici. L’incontro si svolgerà nelle prossime ore, con il tecnico che ha evidenziato l’intenzione di affrontare la gara con attenzione e rispetto per l’avversario.

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Napoli. Le sue parole. Runjaic: ” Vogliamo fare una buona prestazione a Napoli”. Il premio ricevuto è un riconoscimento importante? Dispiace ritirarlo lontano da casa? “Mi fa piacere, ma a prescindere dai premi individuali sto bene così. Il calcio resta uno sport collettivo: questi riconoscimenti sono solo una fotografia del lavoro fatto. Sono soddisfatto e cerco sempre di dare il massimo in ogni situazione.” Il suo futuro è al centro di voci di mercato: cosa può dire sul suo contratto e sulla permanenza a Udine? “Ho ancora un anno di accordo e a Udine mi trovo bene, ma la stagione non è finita e non è il momento di parlarne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Runjaic: “Il Napoli è alla ricerca di punti, ma noi vogliamo essere un degno avversario”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Udinese, Runjaic: “Non ho mai ottenuto punti contro il Milan. Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci”Archiviata la delusione per la sconfitta contro il Napoli, il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese nella 32ª giornata del campionato di Serie A...

Pisacane: “Napoli? Grandissima squadra, ma noi vogliamo riscattare la gara di Pisa”Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Pisacane ha così presentato il match contro il Napoli.

Anche la Lazio è in cerca di un nuovo tecnico: tra i nomi più quotati per la panchina ci sono Palladino, Runjaic e Pisacane. La Dea invece pensa a Sarri, tecnico che ha lavorato con il nuovo direttore sportivo bergamasco a Napoli; possibile scambio? x.com

Udinese, Runjaic verso il Napoli: Kamara e Arizala indisponibili, Zemura recuperato per l’ultima giornataRunjaic ha spiegato come la gestione della rosa continui a essere condizionata da alcune problematiche fisiche già emerse nelle ultime settimane. Contro la Cremonese, ad esempio, lo staff tecnico avev ... gonfialarete.com

La sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l'Udinese di mister Kosta Runjaic è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagliLa sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l'Udinese di mister Kosta Runjaic è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli ... mondoudinese.it