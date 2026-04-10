Udinese Runjaic | Non ho mai ottenuto punti contro il Milan Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci

Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Udinese. Il tecnico della squadra friulana ha dichiarato di non aver mai conquistato punti contro il Milan in passato. Ha anche espresso la volontà di far vedere di cosa è capace la propria squadra nella sfida che si appresta a disputare.

Archiviata la delusione per la sconfitta contro il Napoli, il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese nella 32ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri hanno perso il secondo posto in classifica a discapito proprio della squadra di Antonio Conte: ora serve una vittoria per blindare il posto in Champions League e mandare un messaggio alle inseguitrici. Domani sera, sabato 11 aprile, alle ore 18:00, i riflettori di San Siro si accenderanno su una sfida che promette emozioni. I friulani arrivano dalla vittoria esterna contro il Genoa, che li ha portati a 40 punti, permettendogli di mantenere l'undicesima posizione in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Udinese, Runjaic: “Non ho mai ottenuto punti contro il Milan. Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci” Runjaic pre Udinese Juve: «Vogliamo continuare a migliorare, conta soltanto una cosa! Felice di Davis»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Juventus, Runjaic (Udinese) “Voglio fare punti contro la Juve”Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa della sfida con la Juventus di questa sera alla Dacia Arena. Temi più discussi: Udinese, Runjaic: Contro il Como servirà coraggio; Runjaic: Vogliamo dire la nostra contro il Como, serve coraggio; Runjaic applaude i giocatori dopo il pari contro il Como: Buon punto; Il caldo e l’Udinese soffocano il Como: 0-0 al Bluenergy Stadium. Udinese: Runjaic, contro il Milan vogliamo fare puntiDa quando sono in Italia non ho ancora fatto punti contro il Milan, loro sono la seconda difesa del campionato, sono rimasti imbattuti per 24 giornate ed erano secondi fino alla settimana scorsa. (AN ... ansa.it Milan-Udinese | Runjaic presenta la sfida: Vogliamo fare meglio dell'anno scorsoAlle porte la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e i rossoneri allenati da Max Allegri. Ecco le parole del tecnico ... mondoudinese.it Domani si gioca Milan-Udinese a San Siro... @totodinatalereal - facebook.com facebook ️ 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐌𝐏𝐀 𝐏𝐑𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍-𝐔𝐃𝐈𝐍𝐄𝐒𝐄 Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Udinese x.com