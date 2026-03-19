Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa per presentare la prossima partita contro il Napoli. Ha detto che il Napoli è una squadra molto forte e che la squadra vuole ottenere un risultato diverso rispetto alla sconfitta di Pisa. Pisacane ha sottolineato l’obiettivo di riscattarsi in questa sfida. Le sue parole sono state chiare e dirette.

Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Pisacane ha così presentato il match contro il Napoli. Le parole di Pisacane. Sugli infortunati “Quattro giorni dopo, come ho detto dopo l’incontro, dovevo rivedere la partita per analizzare aspetti tecnici. Ci siamo accorti della prestazione non all’altezza sotto ogni punto di vista, percepiamo fiducia verso di noi dai tifosi e per questo ci dispiace per la sconfitta a Pisa. Quasi tutti recuperati, Deiola ha lavorato, Liteta però ha subito una botta alla caviglia. Ai lungodegenti serve tempo, ora dobbiamo guardare avanti.” Sulle possibili scelte e l’approccio alla gara Preferisco concentrarmi sugli aspetti che possono influire, abbiamo avuto pochi giorni, ma dopo un incontro come quello di Pisa non si vede l’ora di riscattarsi nella partita successiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pisacane: “Napoli? Grandissima squadra, ma noi vogliamo riscattare la gara di Pisa”

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