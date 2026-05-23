Ruggi 40enne morto in psichiatria | tre medici indagati
Tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di un uomo di 40 anni nel reparto di psichiatria di un ospedale. La vittima, un bidello di Siano, è deceduta nel reparto di psichiatria dell'ospedale Ruggi. Le indagini riguardano il possibile ruolo dei medici nella sua morte, avvenuta recentemente.
Tre operatori sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in relazione alla morte di Daniele Vastola, il bidello 40enne di Siano deceduto nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Ruggi.Il casoIl decesso è avvenuto a seguito di un Trattamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Morto in Psichiatria al "Ruggi: i familiari denunciano lividi sospetti, aperta un'inchiestaÈ giallo sulla morte di un operatore scolastico di 40 anni, originario di Siano, deceduto martedì pomeriggio all’interno del reparto di Psichiatria...
Morto dopo l'intervento allo stomaco, indagati due mediciLa procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla...
Morto in Psichiatria: tre indagati al Ruggi Il pm: Omicidio colposo Continua a leggere sul nostro sito! #psichiatria #ruggi #Salerno #Cronaca #morto #indagati https://www.liratv.it/news/cronaca/morto-in-psichiatria-tre-indagati-al-ruggi/ facebook
Morto al Ruggi di Salerno dopo tre giorni di ricovero in PsichiatriaMorto al Ruggi di Salerno dopo tre giorni di ricovero in Psichiatria, i familiari si rivolgono al deputato Borrelli e presentano denuncia, aperta inchiesta. napolivillage.com