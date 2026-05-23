Ruggi 40enne morto in psichiatria | tre medici indagati

Notizia in breve

Tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di un uomo di 40 anni nel reparto di psichiatria di un ospedale. La vittima, un bidello di Siano, è deceduta nel reparto di psichiatria dell'ospedale Ruggi. Le indagini riguardano il possibile ruolo dei medici nella sua morte, avvenuta recentemente.