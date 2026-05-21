Morto in Psichiatria al Ruggi | i familiari denunciano lividi sospetti aperta un' inchiesta
Martedì pomeriggio, un uomo di 40 anni, operatore scolastico e residente a Siano, è deceduto nel reparto di Psichiatria di un grande ospedale di Salerno, dove era stato ricoverato circa tre giorni prima. I familiari hanno segnalato la presenza di lividi sospetti sul suo corpo, portando all’apertura di un’indagine. La morte ha suscitato attenzione e si attendono eventuali sviluppi sulle cause e sulle circostanze che hanno portato al decesso.
È giallo sulla morte di un operatore scolastico di 40 anni, originario di Siano, deceduto martedì pomeriggio all’interno del reparto di Psichiatria dell’ “Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove era ricoverato da circa tre giorni. La Procura ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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