Morto in Psichiatria al Ruggi | i familiari denunciano lividi sospetti aperta un' inchiesta

Martedì pomeriggio, un uomo di 40 anni, operatore scolastico e residente a Siano, è deceduto nel reparto di Psichiatria di un grande ospedale di Salerno, dove era stato ricoverato circa tre giorni prima. I familiari hanno segnalato la presenza di lividi sospetti sul suo corpo, portando all’apertura di un’indagine. La morte ha suscitato attenzione e si attendono eventuali sviluppi sulle cause e sulle circostanze che hanno portato al decesso.

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