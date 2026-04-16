Morto dopo l' intervento allo stomaco indagati due medici

Due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento nell'ambito di un'indagine sulla morte di un uomo di 64 anni. La vittima, di Campobello di Licata, è deceduta nella notte tra l'1 e il 2 aprile, poche ore dopo aver lasciato l’ospedale, a seguito di un intervento allo stomaco. L’inchiesta riguarda le circostanze del decesso e la gestione medica.

La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un 64enne di Campobello di Licata, deceduto nella notte tra l'1 e il 2 aprile, poche ore dopo essere stato dimesso dalla struttura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Domenico morto dopo trapianto al Monaldi: due medici indagati. Le accuseSi allarga l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’Ospedale Monaldi di... Leggi anche: Dimessa dopo un doppio intervento allo stomaco, 50enne muore in casa: aperta un’inchiesta a Ragusa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maxi risarcimento a moglie e figlia. Morto dopo l’intervento chirurgico, la lesione causata dai medici; Paziente muore dopo l’intervento al pancreas, indagati due anestesisti; Muore a 64 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: parte l'indagine, bloccati i funerali; Muore in ospedale dopo l'incidente: scattano le indagini sul caso del 17enne di Palo. Gianvito morto a 17 anni dopo intervento alla tibia: Sportivo e sanissimo, ora vogliamo la veritàGianvito Pascullo avrebbe spento la sua diciottesima candelina tra qualche mese. Dopo un incidente lo studente di Palo del Colle è stato operato all’ospedale ... bari.repubblica.it Operato alla tibia dopo un incidente stradale, 17enne muore in ospedale: aperta un’inchiesta a BariUn ragazzo barese di 17 anni è morto la notte tra il 13 e il 14 aprile dopo essere stati sottoposto a un intervento chirurgico alla tibia a seguito di ... fanpage.it Bambino di 7 anni morto a Bari dopo una caduta dall’ottavo piano al quartiere San Paolo. Indagini in corso sulla dinamica. - facebook.com facebook La storia del neonato morto dopo le percosse a Novara. Dopo un primo ricovero fu ridato ai genitori x.com