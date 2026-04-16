Morto dopo l' intervento allo stomaco indagati due medici

Da agrigentonotizie.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento nell'ambito di un'indagine sulla morte di un uomo di 64 anni. La vittima, di Campobello di Licata, è deceduta nella notte tra l'1 e il 2 aprile, poche ore dopo aver lasciato l’ospedale, a seguito di un intervento allo stomaco. L’inchiesta riguarda le circostanze del decesso e la gestione medica.

La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un 64enne di Campobello di Licata, deceduto nella notte tra l'1 e il 2 aprile, poche ore dopo essere stato dimesso dalla struttura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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