Le semifinali della European Rugby Champions Cup si sono concluse con vittorie di Leinster e Bordeaux, che si sono guadagnate il diritto di disputare la finale. Le due squadre hanno affrontato due match molto combattuti, caratterizzati da azioni decisive e momenti di grande intensità. Ora si preparano a incontrarsi nella partita decisiva per il trono europeo.

Le semifinali della European Rugby Champions Cup regalano spettacolo e verdetti di altissimo livello, premiando Leinster e Bordeaux, che staccano il pass per l’atto conclusivo al termine di due sfide intense e ricche di colpi di scena. A Dublino gli irlandesi resistono al ritorno del Tolone, mentre in Francia Bordeaux impone il proprio ritmo contro il Bath, confermando solidità e qualità offensiva: due partite diverse per andamento ma accomunate da grande intensità e da un finale tutt’altro che scontato. All’Aviva Stadium, il Leinster conquista la finale della Champions Cup superando 29-25 il Tolone al termine di una semifinale intensa e combattuta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Champions Cup: saranno Leinster e Bordeaux a giocarsi il trono europeo

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