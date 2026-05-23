Rugby | Bordeaux-Leinster a Bilbao la sfida che vale l’Europa

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato pomeriggio, nello stadio San Mamés di Bilbao, si svolge la finale di European Rugby Champions Cup 2026 tra Bordeaux e Leinster. La partita vede affrontarsi due delle squadre più competitive del rugby europeo, con in palio il titolo continentale. La sfida si svolge in un impianto di grande capacità, davanti a un pubblico atteso numeroso. La finale rappresenta l’ultimo atto della competizione continentale di quest’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà il maestoso stadio San Mamés di Bilbao a ospitare sabato pomeriggio la finale di European Rugby Champions Cup Final 2026 tra Bordeaux e Leinster, in una sfida che mette di fronte due delle squadre più talentuose e ambiziose del panorama europeo. I francesi arrivano all’appuntamento da campioni in carica e con i favori del pronostico dopo una campagna europea impressionante, mentre gli irlandesi inseguono un titolo che manca dal 2018 e che rappresenterebbe la quinta stella continentale della loro storia. Il cammino di Bordeaux è stato travolgente. La formazione del Top 14 ha eliminato prima Tolosa in un quarto di finale ad altissima intensità e poi ha dominato Bath in semifinale, confermando una qualità offensiva devastante. 🔗 Leggi su Oasport.it

rugby bordeaux leinster a bilbao la sfida che vale l8217europa
© Oasport.it - Rugby: Bordeaux-Leinster, a Bilbao la sfida che vale l’Europa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BORDEAUX UBB vs LEINSTER LIVE | Finale Champions Cup 2026 | Il commento dallo Stadio!

Video BORDEAUX UBB vs LEINSTER LIVE | Finale Champions Cup 2026 | Il commento dallo Stadio!

Sullo stesso argomento

Rugby, Champions Cup: saranno Leinster e Bordeaux a giocarsi il trono europeoLe semifinali della European Rugby Champions Cup regalano spettacolo e verdetti di altissimo livello, premiando Leinster e Bordeaux, che staccano il...

United Rugby Championship: una delusa Benetton ospita il LeinsterTerzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per...

bordeaux leinster rugby bordeaux leinster aUBB - Leinster - À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la grande finale de Champions CupLa finale de Champions Cup promet un immense choc entre l’UBB et le Leinster à Bilbao. Coup d’envoi à 15h45, retransmission sur France?2 et beIN?Sports pour ne rien manquer de cette confrontation inéd ... rugbyrama.fr

bordeaux leinster rugby bordeaux leinster aLeinster - Bordeaux-Bègles, finale de la Champions Cup de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne ?Tenante en titre, l’Union Bordeaux-Bègles affronte le Leinster, ce samedi 23 mai, à Bilbao (Espagne) en finale de Champions Cup de rugby ... cnews.fr

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web