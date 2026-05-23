Rugby | Bordeaux-Leinster a Bilbao la sfida che vale l’Europa

Sarà il maestoso stadio San Mamés di Bilbao a ospitare sabato pomeriggio la finale di European Rugby Champions Cup Final 2026 tra Bordeaux e Leinster, in una sfida che mette di fronte due delle squadre più talentuose e ambiziose del panorama europeo. I francesi arrivano all’appuntamento da campioni in carica e con i favori del pronostico dopo una campagna europea impressionante, mentre gli irlandesi inseguono un titolo che manca dal 2018 e che rappresenterebbe la quinta stella continentale della loro storia. Il cammino di Bordeaux è stato travolgente. La formazione del Top 14 ha eliminato prima Tolosa in un quarto di finale ad altissima intensità e poi ha dominato Bath in semifinale, confermando una qualità offensiva devastante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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BORDEAUX UBB vs LEINSTER LIVE | Finale Champions Cup 2026 | Il commento dallo Stadio!

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