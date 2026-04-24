Nel penultimo turno dell'United Rugby Championship, il Benetton mostra una prestazione deludente in casa contro il Leinster. Le due squadre italiane sono ormai eliminate dalla corsa ai playoff, e questa partita conclude la loro stagione con poche speranze di migliorare la posizione in classifica. La sfida si svolge in un clima di scarso interesse, con entrambe le formazioni che non hanno più obiettivi qualificazione da raggiungere.

Terzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per la corsa ai playoff. Se le speranze erano appese a un filo sottilissimo, il ko dello scorso weekend contro il Munster a Monigo ha definitivamente escluso la Benetton Treviso dalla possibilità di accedere alla post season. E la sconfitta nei quarti di finale di Challenge Cup pochi giorni prima hanno significato un aprile orribile per i biancoverdi, che ormai devono già guardare alla prossima stagione. E il primo impegno è ancora a Monigo, in casa contro gli irlandesi del Leinster. “Sappiamo che Leinster è un avversario molto tosto, non è mai facile giocare contro di loro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: una delusa Benetton ospita il Leinster

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