A Verissimo, Rudy Zerbi ha rivelato di aver celebrato un matrimonio segreto con Grace Raccah. Durante l’intervista, ha mostrato la fede al dito e ha spiegato di aver avuto paura che la partner cambiasse idea. La coppia ha mantenuto il segreto fino a ora, quando Zerbi ha deciso di condividere l’evento pubblicamente. La confessione ha attirato l’attenzione dei presenti in studio.

A Verissimo il racconto delle nozze con Grace Raccah e una confessione che sorprende. Sorridente, emozionato e con un dettaglio che non è passato inosservato: la fede al dito. Ospite di Verissimo, Rudy Zerbi ha scelto di raccontare pubblicamente uno dei momenti più importanti della sua vita privata: il matrimonio con Grace Raccah. Le nozze sono state celebrate il 10 maggio 2026 e fino ad ora erano rimaste lontane dai riflettori. Entrando in studio, Zerbi ha subito richiamato una frase pronunciata in una precedente intervista. «L’ultima volta ti avevo detto che avevo le farfalle nello stomaco. Guarda cosa sono diventate». Poi ha aggiunto una riflessione molto personale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rudy Zerbi mostra la fede e racconta il matrimonio segreto: ‘Avevo paura che cambiasse idea’

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