Rudy Zerbi, noto giudice di Amici e produttore discografico, ha recentemente confermato di aver sposato di nascosto. La persona al suo fianco è Grace Raccah, un’ereditiera di origini israeliane. La cerimonia si è svolta in modo privato e senza annunci ufficiali, mantenendo la notizia sotto riserbo fino a poco tempo fa. Zerbi e Raccah sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche prima di questa rivelazione.

Rudy Zerbi, volto noto di Amici e produttore discografico, ha pronunciato il fatidico sì in gran segreto. Domenica 10 maggio 2026, alle porte di Roma, il professore di canto del talent di Maria De Filippi ha sposato la compagna Grace Raccah con un rito ebraico lontano dai riflettori e senza alcun annuncio ufficiale preventivo. A rivelare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica social, dove ha pubblicato le prime immagini del matrimonio. Le foto mostrano Rudy, 57 anni, in un elegante abito blu, al fianco della sua giovane sposa avvolta in un raffinato abito di pizzo col velo e guanti lunghi. In alcuni scatti trapelati sui social, Zerbi indossa anche il tradizionale zucchetto ebraico, la kippah, e qualcuno gli poggia sulle spalle il tallit, uno scialle da preghiera.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Matrimonio segreto per Rudy Zerbi: chi è Grace Raccah, l’ereditiera che gli ha fatto battere il cuore

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