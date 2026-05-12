Domenica 10 maggio 2026, Rudy Zerbi si è sposato con Grace Raccah in modo riservato. La cerimonia, di tipo ebraico, si è svolta senza annunci pubblici o grande copertura mediatica, lontano dai riflettori. La coppia ha 22 anni di differenza di età, e il matrimonio ha suscitato curiosità online. Nessun evento ufficiale è stato annunciato prima o dopo la cerimonia.

Domenica 10 maggio 2026 Rudy Zerbi ha detto sì a Grace Raccah. Niente red carpet, niente copertine annunciate, niente countdown sui social. Solo una cerimonia intima con rito ebraico, lontana dai riflettori, conosciuta soltanto dagli amici più stretti. Sul web, molti sono incuriositi soprattutto per il rito ebraico, suscitando una domanda spontanea: ma quindi Zerbi è ebreo? Altri utenti su X hanno chiarito la situazione spiegando che solo Grace Raccah è ebrea e perciò il matrimonio doveva essere ebraico nel rispetto di lei. Un matrimonio celebrato nel silenzio, come solo chi ha imparato a proteggere ciò che conta davvero sa fare. La notizia è emersa quasi per caso, o meglio, attraverso i canali paralleli del gossip contemporaneo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rudy Zerbi sposa Grace in segreto: 22 anni di differenza e un matrimonio ebraico che incuriosisce il web

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