Rudy Zerbi si è sposato | nozze segrete con Grace Raccah

Rudy Zerbi si sarebbe sposato in segreto con la compagna Grace Raccah. La cerimonia sarebbe avvenuta alle porte di Roma e si sarebbe svolta in modo riservato, lontano dai riflettori. La notizia è trapelata nelle ultime ore e ha subito attirato l’attenzione dei media. Zerbi e Raccah non hanno ancora confermato ufficialmente l’avvenuto matrimonio.

Un matrimonio lontano dai riflettori ma già al centro dell’attenzione mediatica. Rudy Zerbi avrebbe sposato in gran segreto la compagna Grace Raccah, con una cerimonia intima e riservata celebrata alle porte di Roma. La notizia è stata diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha svelato alcuni dettagli nelle sue fonti, raccontando di un evento elegante ma volutamente lontano dal clamore mediatico. Nozze segrete con rito ebraico. Secondo quanto emerso, la cerimonia si sarebbe svolta domenica 10 maggio e avrebbe seguito un rito ebraico, scelto per rispettare le origini della sposa. Un evento estremamente raccolto, con pochi invitati e un’atmosfera familiare.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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