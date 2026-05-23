Il segretario di Stato americano ha accusato Cuba di essere uno «sponsor del terrorismo» e ha annunciato che la diplomazia con l’isola si sta allontanando. Questa dichiarazione segue l’arrivo di navi statunitensi nei Caraibi, che ha provocato schermaglie tra i due paesi. Le tensioni tra Washington e L’Avana si sono intensificate negli ultimi giorni, con scontri pubblici e accuse reciproche. Non sono stati riportati incontri ufficiali tra le parti in questo momento.

Sta salendo la tensione tra Stati Uniti e Cuba. Giovedì, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito il regime castrista una «minaccia alla sicurezza nazionale», oltreché «uno dei principali sponsor del terrorismo nell’intera regione». «La diplomazia rimane la nostra preferenza nei confronti di Cuba. A essere sincero, la probabilità che ciò accada, considerando con chi abbiamo a che fare in questo momento, non è elevata», ha anche detto. Parole, quelle di Rubio, che hanno innescato la reazione piccata del ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, il quale ha tacciato gli Stati Uniti di «istigare un’aggressione militare». Del resto, che le fibrillazioni tra Washington e L’Avana stessero aumentando, non è una novità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rubio striglia Cuba e allontana la diplomazia

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