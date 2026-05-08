La diplomazia di Papa Leone contro i muri L’incontro con Rubio letto da Cristiano

Da formiche.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segretario di Stato ha incontrato il Papa e gli ha consegnato un fermacarte di cristallo. L’evento ha suscitato attenzione, in quanto rappresenta un gesto simbolico legato alla diplomazia tra le istituzioni religiose e politiche. La discussione tra i due si è concentrata su temi di interesse condiviso, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici dell’incontro. La consegna del dono è stata documentata e riportata dai media locali.

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La scelta del Segretario di Stato, Marco Rubio, di donare al papa un fermacarte di cristallo a forma di palla di baseball alimenta facilmente i pregiudizi e gli stereotipi; non è stata una bella idea, c’è poco da fare, ma forse ci dice che Marco Rubio partendo per Roma non aveva in testa le elezioni di midterm – ormai dietro l’angolo e in vista delle quali i toni sprezzanti usati da Trump contro il papa non scaldano affatto i cuori dei molti cattolici che hanno votato per lui ma potrebbero non rifarlo a novembre – ma quelle presidenziali, in vista delle quali lui si prepara a sfidare altri due cattolici, JD Vance e Ron De Santis. Sperare di essere, diciamo così, “il male minore tra i cattolici Maga” per il Vaticano, potrebbe essere stato il suo vero obiettivo.🔗 Leggi su Formiche.net

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